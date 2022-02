L'allenatore biancoceleste dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Bastava pareggiare qualche minuto prima per portarla ai supplementari. La squadra è in grande crescita". Felipe Anderson: "Ci dispiace, volevamo dare questa gioia ai tifosi" LAZIO-PORTO 2-2, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

L'eliminazione dall'Europa League lascia un pizzico di rammarico a Maurizio Sarri. Alla Lazio non è bastato il 2-2 contro il Porto che si è qualificato agli ottavi grazie alla vittoria per 2-1 nel match d'andata. "Abbiamo giocato una buona partita - spiega Sarri - ci lascia l'amaro in bocca perché abbiamo avuto più volte la sensazione di centrare la qualificazione". Secondo l'allenatore biancoceleste, la partita poteva prendere una piega diversa se il gol di Cataldi fosse arrivato prima: "Nel finale bastava pareggiarla 7-8 minuti prima per portarla ai supplementari. Aumentano i rimpianti, sapevamo di affrontare una squadra forte. Lo scorso anno il Porto ha giocato i quarti di finale in Champions League, nel giro di pochi mesi ha eliminato Juventus e Milan. Abbiamo dato la sensazione di stare dentro la partita, c'è un minimo di rammarico. Prendiamo lo spirito della squadra che è in grande crescita. Adesso potremo allenarci e curare gli aspetti per migliorare ancora".

"Adesso siamo un vero gruppo" leggi anche Lazio-Porto 2-2, biancazzurri fuori dall'Europa Nonostante l'eliminazione, Sarri prova a cogliere gli aspetti positivi: "La squadra comincia a dare la sensazione di essere gruppo. Un gruppo con obiettivi che sono coinvolgenti per tutti. È un salto di qualità importante. Ora pensiamo al campionato, vediamo di arrivarci pronti e carichi, anche saremo stanchi, ma l’aspetto fisico per me è secondario". L'allenatore si è soffermato anche sul rendimento difensivo: "Siamo migliorati a livello difensivo, poi diventare una squadra di una solidità straordinaria non so. È un difetto che abbiamo, negli uno contro uno abbiamo le peggiori prestazioni delle venti di A. È un dato che riguarda le caratteristiche individuali, migliorando il reparto possiamo migliorare tutti ma qualche passo in avanti lo stiamo vedendo anche nella solidità difensiva".