L'ottavo di finale di andata di Europa League disputato al Dragao tra Porto e Lione è iniziato con un impatto tra il brasiliano ex Milan e il difensore portoghese: uno scontro faccia contro faccia fortuito ma molto doloroso, per il quale è stato necessario l'intervento degli staff medici delle due squadre. Fortunatamente l'episodio non ha avuto brutte conseguenze e una vistosa fasciatura alla testa non ha impedito a Paquetà di segnare il gol partita al 59'

PORTO-LIONE 0-1, HIGHLIGHTS - IL VIDEO DELLO SCONTRO