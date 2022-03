L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro i tedeschi: "Aver giocato così è motivo d'orgoglio, ma per la qualificazione è durissima. Se in campionato abbiamo raccolto poco non sempre è stato per colpa nostra, non c'è stato rispetto nei nostri confronti". E su Malinovskyi-Miranchuk: "La loro amicizia è straordinaria"

Un'altra notte da Dea d'Europa per l' Atalanta contro il Bayer Leverkusen . "Avrei firmato per un risultato così" ammette Gian Piero Gasperini , soddisfatto per la vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il 3-2 finale, firmato da Muriel e Malinovskyi, permetterà ai nerazzurri di avere due risultati utili su tre nel match di ritorno per passare il turno: "In discesa non c'è niente, sarà una qualificazione durissima - spiega l'allenatore dell'Atalanta - Abbiamo visto il loro livello, ma anche la nostra prestazione ci fa ben sperare. Sarà difficile, ma apertissima. Dobbiamo essere contenti di aver vinto questa partita, nonostante ci sia un po' di rammarico per il risultato". Si perché l'Atalanta poteva chiudere il match anche con un passivo più ampio. Nonostante ciò, per Gasperini il bicchiere è totalmente pieno: "Abbiamo fatto una bellissima partita contro un avversario forte, veloce e difficile da affrontare. Aver giocato così è un orgoglio per noi ".

"Raccolto poco non sempre per colpa nostra"

La vittoria contro il Bayer Leverkusen arriva dopo un periodo difficile per l'Atalanta. Se in Europa i nerazzurri hanno confermato un ottimo rendimento, in campionato c'è stata qualche difficoltà in più. Secondo Gasperini le colpe non sono solo della squadra: "Abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti, ma quasi sempre con questa mentalità. Però se non abbiamo raccolto quello che meritavamo non sempre è stato per colpa nostra. Mi riferisco a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c'è stato anche il Covid e con un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate. Dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo".