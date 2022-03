Bayer-Atalanta: orari e dove vedere il match in tv

Dopo la vittoria nella gara d'andata (3-2), l'Atalanta cerca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League in Germania: alle 18:45 prenderà il via il match contro il Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Alle 18:45 l'Atalanta di Gasperini scenderà in campo alla BayArena di Leverkusen per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All'andata, la Dea è riuscita a vincere per 3-2, sfruttando le lacune della difesa avversaria, ma subendo due gol (che comunque a partire da questa stagione non hanno più un peso rilevante in quanto segnati in trasferta). Ci si aspetta quindi una partita spettacolare, tra due squadre che giocano bene e che giocano all'attacco: in palio, c'è la qualificazione ai quarti di finale. Di seguito, gli orari e le indicazioni per vedere la partita in diretta su Sky Sport.