L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria alla BayArena: "Siamo felici per la qualificazione, più si va avanti più la competizione diventa difficile". Boga: "Questo gol mi darà fiducia per il finale di stagione". Percassi: "Qualificazione motivo d'orgoglio, ma in campionato siamo stati penalizzati"

Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni l'Atalanta raggiunge i quarti di finale di una competizione europea. Dalla Champions all'Europa League, un passaggio del turno meritato secondo Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen: "Arrivare ai quarti è una grande soddisfazione - spiega l'allenatore dell'Atalanta - Siamo felici per la qualificazione, ma è stata veramente dura. Il Bayer ha un allenatore giovane con ottime idee. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo, sul piano tecnico dobbiamo avere l'ambizione di fare qualcosa in più. Più vai avanti più questa competizione diventa difficile. Aspettiamo il sorteggio, ma per ora godiamoci questo risultato".

"Il gol darà slancio a Boga, Demiral ha margini importanti" leggi anche L'Atalanta è ai quarti: Bayer battuto 1-0 L'allenatore dell'Atalanta ha poi speso parole d'elogio nei confronti di Boga e Demiral, tra i migliori in campo alla BayArena: "Jeremie ha velocità e dribbling, quando ci sono spazi è la condizione migliore per lui. Questo gol gli darà slancio per una maggiore evoluzione. Demiral ha fisicità, nel gioco aereo è molto importante. Si sta applicando tanto e ha margini di miglioramento sul gioco e sulla personalità. Sono molto soddisfatto della sua prestazione".

Boga: "Rete importante, mi dà fiducia" leggi anche Si ferma Toloi: problema al flessore destro Decisiva per la vittoria alla BayArena la rete di Jeremie Boga. L'ivoriano, al secondo gol con la maglia dell'Atalanta, ha segnato per la prima volta in carriera in Europa: "È un gol molto importante - spiega - Sono contento, lo aspettavo e sono convinto che mi darà fiducia per il resto della stagione. Fisicamente devo ancora migliorare per stare bene in questa squadra. Ogni partita ci divertiamo, questo fa parte del nostro gioco. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile, il Bayer ha giocatori di qualità. Ci siamo difesi bene e abbiamo meritato questa vittoria".