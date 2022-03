Nuovo infortunio in casa Atalanta . Stavolta è toccato a Rafael Toloi . Il difensore italobrasiliano si è fatto male nel match di Europa League contro il Bayer Leverkusen ed è stato sostituito dopo appena 10 minuti, con l'ingresso in campo di Djimsiti. Toloi ha lasciato il terreno di gioco in barella: per lui problema al flessore della gamba destra . Le sue condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore. Gli esami strumentali stabiliranno se si tratta solo di una contrattura o un problema più serio .

Spareggi a rischio?

Ad attendere l'esito degli esami di Toloi non c'è soltanto l'Atalanta, ma anche Roberto Mancini visto che giovedì prossimo la Nazionale giocherà a Palermo il primo turno degli spareggi di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia del Nord. Toloi, che in azzurro ha collezionato otto presenze, rischia di saltare i prossimi impegni con l'Italia. Non è il primo problema fisico della stagione per il difensore che finora ha giocato 26 partite con la maglia dell'Atalanta, per un totale di 1978 minuti in campo.