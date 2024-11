Due buone notizie per Ranieri dopo l'ultimo allenamento: a disposizione per il Tottenham sia Dybala che Saelemaekers che torna tra i convocati dopo oltre due mesi. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Ranieri può sorridere in vista del Tottenham. L'allenatore della Roma può contare, infatti, sui recuperi di Dybala e Saelemaekers per la partita di Europa League, in programma giovedì a Londra, alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). La Joya era già stato convocato per la trasferta di campionato a Napoli, non nelle migliori condizioni, tanto che il mister giallorosso non aveva voluto rischiarlo e lo aveva gettato nella mischia solo a due minuti dal termine, con la squadra tutta in avanti alla ricerca del pari. Dopo aver svolto gli ultimi allenamenti in gruppo, è pronto a dare il suo contributo per uscire dalla crisi, a partire dal match di coppa. La novità principale, però, è il ritorno tra i convocati del belga, assente da quando si era infortunato lo scorso 15 settembre: nell'1-1 di Marassi col Genoa (l'ultima panchina di De Rossi alla Roma) si era procurato la frattura del malleolo mediale che lo ha costretto a stare fuori per i due mesi successivi.