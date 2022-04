Gasperini: "Il pareggio ci sta stretto"

L'allenatore nerazzurro dopo il pareggio contro i tedeschi: "È stata una bella partita, ma sul rigore ci siamo distratti con i festeggiamenti. Zapata l'ho visto bene, adesso ha solo bisogno di minuti". Muriel: "Sappiamo di essere forti, possiamo giocarcela con tutti" LIPSIA-ATALANTA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Gian Piero Gasperini vede il bicchiere mezzo vuoto dopo il pareggio contro il Lipsia nell'andata dei quarti di finale di Europa League. "Il pareggio ci sta stretto, la partita era in mano nostra" spiega l'allenatore dell'Atalanta. La delusione è legata al gol subito nel secondo tempo dopo il calcio di rigore parato da Musso: "Sul rigore ci siamo distratti con i festeggiamenti - ammette Gasperini - Prendere gol da rimessa laterale dopo il penalty dispiace. È stata una bella partita, ci siamo confrontati contro un avversario duro, ma ce la possiamo fare". Gasperini, infatti, guarda con fiducia alla sfida di ritorno: "Siamo fiduciosi, ma dobbiamo stare attenti. Come l'andata, al ritorno la partita potrà avere diversi volti. Vincerà chi saprà concretizzare gli episodi. Noi ne abbiamo avuto qualcuno in più, loro alcuni episodi più clamorosi".

"Zapata l'ho visto bene" leggi anche Muriel non basta, la Dea pareggia a Lipsia: 1-1 L'allenatore dell'Atalanta si è poi soffermato sul ritorno in campo di Duvan Zapata: "L'ho visto bene, adesso ha solo bisogno di giocare - spiega Gasperini - È un riferimento importante, una presenza che lì davanti aiuta tutta la squadra anche ad essere più pericolosi". Minuti nelle gambe che il colombiano potrebbe già mettere nella sfida contro il Sassuolo in campionato che precederà il ritorno contro il Lipsia: "Dobbiamo dare la dimensione al campionato, anche se queste partite tolgono energie - conclude l'allenatore nerazzurro - La cosa più importante sarà recuperare giocatori. Non so se Djimsiti, Toloi e Maehle ci saranno".