Una grande impresa, un risultato straordinario ed una gioia incontenibile. Il Villarreal centra la semifinale di Champions League (la seconda della propria storia), eliminando il Bayern Monaco (1-0 in Spagna e 1-1 in Germania). E nello spogliatoio dell'Allianz Arena scoppia la festa: canti, cori, salti, con Capoue e Lo Celso particolarmente scatenati. Per i ragazzi di Emery il sogno continua

