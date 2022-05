A Siviglia, Eintracht Francoforte e Rangers si contendono il successo in Europa League. Formazione tipo per Glasner che si affida alle qualità di Kostic e al talento di Borré in attacco. Van Bronckhorst deve fare di necessità virtù in attacco e schiera Wright. Gli ex 'italiani' Hauge e Ramsey in panchina. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV 8 alle 21. Disponibile su SKy Go, anche in HD

LE FOTO PIU' BELLE DELLA FINALE