Rissa fra tifosi prima di Eintracht-Rangers

Non è filato tutto liscio a Siviglia nel pre partita di Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow, finale di Europa League, fra le due tifoserie. Per le strade della città spagnola ci sono stati diversi scontri tra alcuni ultrà delle due fazioni. Si sono viste delle risse e volare sedie e tavoli di alcuni bar

Sono oltre 150mila i tifosi arrivati a Siviglia per l'ultimo atto dell'Europa League. 100mila dalla Scozia e oltre 50mila invece dalla Germania. Numeri preoccupanti per uno stadio da 40mila posti. Montati oltre 1.100 bagni chimici, spiegamento di forze dell’ordine ingente con l’obiettivo di evitare incidenti tra le tifoserie. Non tutto però ha funzionato come confermano alcuni video sui social. In alcune strade della città infatti si sono registrate delle risse fra le opposte tifoserie con locali messi a soqquadro con lancio di tavoli e sedie