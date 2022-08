Roma e Lazio sono pronte a conoscere quali saranno le loro avversarie nella fase a gironi di Europa League. I giallorossi partecipano a questa manifestazione da campioni in carica della Conference, i biancocelesti hanno alla guida un allenatore, Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea. In diretta su Sky Sport 24 alle 12:45, in streaming su NOW TV e SKY Go