I giallorossi sono usciti sconfitti 2-1 dal campo del Ludogorets nella prima giornata dei gironi di Europa League: "Non dico che abbiamo giocato bene perché non è vero, ma era una prestazione sufficiente per vincere o quanto meno per non perdere. Mi dispiace molto per la Regina Elisabetta, è stata una grande donna". Pellegrini: "Dobbiamo fare qualcosa in più" LUDOGORETS-ROMA: GOL, VIDEO E HIGHLIGHTS

Passo falso della Roma nella prima gara del gruppo C di Europa League, che esce sconfitta 2-1 dal campo del Ludogorets. "Ho la sensazione che sia stato un risultato bugiardo - ha commentato Mourinho al termine della partita. Non voglio dire che abbiamo giocato una partita fantastica perché non è vero, però mi sembra una prova più che suffiente per vincere o quanto meno per non perdere". Lo Special One poi passa ad analizzare le fasi della partita: "Prima che segnassero eravamo noi ad avere le opportunità, dopo il loro gol siamo andati in difficoltà ma c'è stata una grande reazione. Abbiamo avuto opportunità per pareggiare, siamo riusciti a segnare l'1-1 e subito dopo hanno realizzato il 2-1. In queste ultime due partite è andato tutto contro di noi".

"Non siamo KO, dobbiamo rifarci contro l'Helsinki" leggi anche La Roma cade anche in Bulgaria: 2-1 per Ludogorets Giovedì prossimo i giallorossi avranno l'opportunità di riscattarsi in casa contro l'Helsinki: "Per fortuna non siamo KO, mancano cinque partite. Sicuramente abbiamo più pressione ora rispetto a una vittoria, ma dobbiamo andare avanti e cercare di vincere contro l'Helsinki". Mourinho poi parla della sua squadra: "Non piace parlare del reparto difensivo perché per me è tutta la squadra che difende. Il secondo gol è la conseguenza dello stato emotivo dei ragazzi: la squadra non voleva il pareggio, voleva continuare a giocare per cercare i tre punti e si è presa dei rischi". In chiusura una battuta sulla Regina Elisabetta: "Mi dispiace tanto. Vivo in Inghilterra da tanti anni, la mia famiglia è lì. Non credo ci sia qualcuno che non apprezzi questa grandissima donna, mi dispiace".



Pellegrini: "Ci è mancato un po' di cinismo, dobbiamo fare di più" Anche Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha commentato la sconfitta: "Credo ci sia mancato un po' di cinismo sotto porta perché abbiamo creato tante occasioni anche per passare in vantaggio. Poi quando queste partite si sbloccano diventano un po' più semplici. Non è stato così, hanno segnato nelle loro uniche due azioni pericolose e purtroppo abbiamo perso". Il centrocampista giallorosso parla del momento della squadra: "Ci siamo detti di voler entrare in campo e di dominare le partite, di farlo da subito non dopo un quarto d'ora. Dobbiamo iniziare a fare qualcosa di più, se non ricordo male anche nella scorsa stagione abbiamo avuto un periodo di difficoltà all'inizio ma abbiamo continuato a lavorare e le cose sono andate per il verso giusto. La cosa certa è che questa squadra dà sempre tutto per cercare di vincere le partite".