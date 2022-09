Formula 1

Anche per Leclerc casco giallo che richiama le origini del Cavallino e lo celebra nell'anno del 75esimo anniversario. A differenza del compagno di squadra Sainz, Charles ha optato per una colorazione opaca e un Tricolore che campeggia anche sulla parte anteriore. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K LA CONFERENZA PILOTI DI MONZA IN LIVE STREAMING