E' un grande giorno per tutti gli appassionati di Formula 1! Benvenuti a Monza, dove oggi si assegna la pole position per il GP d'Italia. Alle 13 il via delle terze libere, alle 16 scatterà il Q1. In tv la diretta è su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K. Qui il nostro Live Blog con le qualifiche anche il Live Streaming! Sui social tutto su #SkyMotori.