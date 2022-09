Europa League, rinviato il match tra Arsenal e PSV

Il match in programma giovedì 15 settembre è stato rinviato a data da destinarsi come comunicato dagli inglesi: "La partita casalinga di UEFA Europa League contro il PSV Eindhoven è stata rinviata. Il rinvio è stato accordato con la UEFA, la Polizia Metropolitana e i club, dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II"

Il match tra Arsenal e PSV Eindhoven è stato rinviato a data da destinarsi. È questa la decisione della Uefa in merito alla gara di Europa League in programma il prossimo 15 settembre, posticipata a causa della morte della Regina Elisabetta. "La UEFA annuncia che la sfida di UEFA Europa League tra Arsenal FC e PSV Eindhoven, originariamente giocata giovedì 15 settembre, è stata posticipata con una nuova data che sarà comunicata a tempo debito - si legge nel comunicato ufficiale. Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative agli eventi in corso che riguardano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II".