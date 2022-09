Primo incontro ufficiale fra le due squadre che si sfideranno oggi giovedì 15 settembre alla MCH Arena in Danimarca alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Era dal 2001, contro il Copenhagen, che la Lazio non affrontava una squadra danese, poi eliminata dalle qualificazioni alla Champions League. Nelle partite casalinghe il Midtjylland ha perso solo una volta su sette , ed era accaduto proprio contro una squadra italiana, il Napoli, nell'ottobre 2015. Alla prima giornata la Lazio ha vinto contro il Feyenoord, mentre il Midtjylland ha perso la prima partita della fase a gironi. Felipe Anderson ha segnato in tutte le cinque stagioni di Europa League giocate con la maglia della Lazio.

Dove vedere Midtjylland-Lazio in tv

Giovedì 15 settembre

Le due squadre scenderanno in campo questa sera, giovedì 15 settembre, alle 18.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Nando Orsi. I collegamenti da bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci. Le azioni migliori e i gol di tutte le partite delle 18.45 live con Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.