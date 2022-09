L'allenatore della Roma analizza il successo contro l'HJK Helsinki arrivato in superiorità numerica per l'espulsione di Tenho: "Non c'è partita quando si gioca per 75' con un uomo in più ma nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso". Mourinho vuole una Roma più concreta: "Siamo super talentuosi ma dobbiamo essere più cattivi e fare gol in ogni modo"

Soddisfatto José Mourinho per la vittoria ritrovata in Europa e soprattutto per il secondo tempo disputato dalla sua squadra grazie anche all'ingresso di Paulo Dybala che ha sembrato dare la scossa alla squadra: "Dybala ha fatto il primo gol ma nel secondo tempo la squadra è entrata con un atteggiamento diverso - spiega - Abbiamo giocato nel primo tempo con l'uomo in più come se giocassimo undici contro undici. Abbiamo interpretato quei 30 minuti di gara in modo troppo passivo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento. Abbiamo stabilito di fare due gol subito e cercarne il terzo". Complimenti agli avversari: "Mi spiace per loro che hanno iniziato molto bene undici contro undici. Poi il VAR ha deciso molto bene ma come allenatore ho vissuto già situazioni simili. Loro sono una squadra organizzata con idee molto chiare, senza grandissimi giocatori ma squadra molto organizzata".