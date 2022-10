Dopo il ko contro il Betis in Europa League Paulo Dybala ha spiegato le differenze tra José Mourinho e Massimiliano Allegri: "In alcune cose sul campo sono molto simili - ha detto la Joya a Sky Sport -. Per esempio entrambi lavorano sulla fase difensiva e nella gestione della partita. Con Mou parliamo di più e ci confrontiamo spesso. Se mi manca il dialogo con Allegri? No, ognuno ha le sue idee, non andavamo d’accordo in certe cose ma poi cercavamo entrambi di dare il meglio per la Juve”

ROMA-BETIS: HIGHLIGHTS