Mourinho perde ancora pezzi in vista del decisivo impegno di Europa League in trasferta contro l'Helsinki. Nella rifinitura odierna a Trigoria, prima della partenza per la Finlandia, il centrocampista Nemanja Matic non ha partecipato alla rifinitura con il resto della squadra per un fastidio accusato all'adduttore sinistro. Un'altra assenza per il tecnico, che si somma a quelle dei lungodegenti Dybala, Wijanldum e Celik e di Zaniolo per squalifica. Buone notizie invece per Pellegrini e Karsdorp: pur non in condizioni ottimali, hanno svolto la rifinitura e partiranno con la squadra.