Roma agli spareggi se... tutte le combinazioni

I giallorossi possono chiudere il girone al secondo posto, ma dovranno battere il Ludogorets nell'ultima giornata. In caso di pareggio o sconfitta, la squadra di Mourinho retrocederebbe in Conference League. Le combinazioni

La Roma dovrà attendere l'ultima giornata per conoscere il proprio destino in Europa League. I giallorossi sono già tagliati fuori dalla corsa al primo posto, ma possono ancora sperare nella seconda posizione che vale un posto negli spareggi di febbraio 2023 contro le squadre provenienti dalla Champions League. La squadra di Mourinho ha agganciato al secondo posto il Ludogorets, ma è dietro negli scontri diretti a causa del ko per 2-1 a Razgrad dello scorso 8 settembre. Proprio i bulgari saranno gli avversari della Roma nell'ultima giornata all'Olimpico. Lì giallorossi avranno un solo risultato a disposizione per scavalcarli: la vittoria. In caso di pareggio o sconfitta, la formazione di Mourinho retrocederebbe in Conference League.