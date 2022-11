La storia, anzi, la favola, è quella di Alejandro Garnacho Ferreyra , match winner dell'ultima partita di Europa League dei Red Devils sul campo della Real Sociedad (0-1), partito titolare in attacco accanto a Cristiano Ronaldo e poi decisivo con il suo gol realizzato al 17'. Al termine del match, poi, il post su Instagram per realizzare che sia tutto vero: “ 18 anni e 125 giorni sognando questo momento . Grazie idolo Cristiano Ronaldo”, ha scritto.

Come in una favola, forse anche meglio. Perché nemmeno lui, se avesse dovuto immaginarla, avrebbe osato tanto, probabilmente. Primo gol in carriera con la maglia del suo Manchester United, segnato a 18 anni e su assist del suo idolo, Cristiano Ronaldo . Festeggiato anche con esultanza "alla CR7" , quella nuova (in cui mima la posizione che assume quando dorme).

Chi è Garnacho

Attaccante o ala classe 2004, è nato a Madrid ma ha scelto la nazionalità argentina della madre. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid, nel 2020 è passato al Manchester United per circa 500mila euro con la benedizione di Rangnick, che lo convoca anche in prima squadra nel finale di campionato, predicendo per lui un futuro da campione: "Si sta allenando con noi da due settimane e so che è uno dei giocatori più promettenti che abbiamo", le sue parole, che in una serata di Europa League sembrano aver trovato conferma.