Dove vedere Roma-Ludogorets

I giallorossi all'Olimpico contro il Ludogorets: la partita, valida per la 6^ giornata di Europa League, si gioca oggi alle 21 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e in chiaro su TV8

I numeri di Roma e Ludogorets

La vittoria del Ludogorets contro la Roma nella prima giornata di questa stagione di Europa League è stata la prima sfida tra queste due squadre in Europa. I giallorossi sono imbattuti in casa (4vittorie, un pareggio) contro squadre bulgare in Europa e hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte su cinque. La Roma ha perso l'ultima partita interna in Europa, dopo 20 gare di fila in casa senza sconfitte (14 vittorie, 6 pareggi); i giallorossi non perdono due match consecutivi davanti al proprio pubblico in una stagione nelle competizioni europee dal 2014-15. Nelle precedenti quattro stagioni disputate in Europa League, la Roma ha sempre superato la fase a gironi (2009/10, 2016/17, 2019/20 e 2020/21); questa potrebbe essere la seconda volta che i giallorossi chiudono al 2° posto in questa fase, dopo il 2019/20. Il Ludogorets ha superato il girone in tre delle precedenti sei stagioni in Europa League, anche se è stato eliminato in questa fase in ciascuna delle due precedenti occasioni: 2020/21 e 2021/22.