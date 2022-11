Europa League

Con la vittoria casalinga contro il Ludogorets, la Roma si guadagna la possibilità di giocare i playoff di Europa League. Gli uomini di Mou incontreranno una delle terze classificate nei gironi di Champions, tra queste ci sono anche Barcellona e Siviglia. Il sorteggio sarà lunedì prossimo alle 13 a Nyon e sarà in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it ROMA-LUDOGORETS 3-1: GLI HIGHLIGHTS

ROMA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE COME 2ª DEL GIRONE C



I giallorossi battono il Ludogorets nello scontro decisivo e concludono al secondo posto il gruppo C alle spalle del Betis Siviglia. Per gli uomini di Mourinho saranno playoff contro una delle terze classficate dei gironi di Champions