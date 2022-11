La Roma pesca il Salisburgo di Jaissle nei playoff di Europa League. Primo confronto assoluto tra le due squadre, con i giallorossi imbattuti contro le austriache. Occhio alla stella Sesko ma non solo, in questa stagione hanno già affrontato il Milan e il pubblico si fa sentire. Come gioca, come si è qualificata, come sta andando in campionato: tutto sugli austriaci

EUROPA LEAGUE, TUTTI I PLAYOFF SORTEGGIATI