Il format dei playoff di Europa League

Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio. Si giocheranno con gare di andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore. Le gare d'andata sono in programma per il 16 febbraio, mentre il ritorno sarà il 23 febbraio.