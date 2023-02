Paulo Dybala ha trovato il gol nelle sue ultime due gare giocate in Europa League: l'argentino non è mai andato a segno in tre presenze consecutive nelle competizioni europee - in questa stagione tuttavia, non ha ancora segnato in trasferta in Europa (la sua ultima rete esterna nelle coppe risale al 2 novembre 2021 contro lo Zenit, con la maglia della Juventus).