Dove vedere Salisburgo-Roma in tv

Torna l'Europa League e oggi giovedì 16 febbraio alle 18.45 scenderà in campo la Roma a Salisburgo per i sedicesimi di finale. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

I numeri di Salisburgo e Roma

Si tratta della prima volta che le due squadre si affrontano in competizioni europee. Il Salisburgo nella fase a gironi lo scorso novembre aveva perso contro il Milan per 4 a 0 e non vince da quattro partite di Europa League. La Roma ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 33 partite in Europa. Se si considerano anche le finali, la Roma ha passato il turno in otto delle ultime nove partite a eliminazione diretta. L'eccezione contro il Manchester United nelle semifinali di Europa League nel 2020-21. Paulo Dybala ha segnato nelle ultime due partite giocate in Europa League.