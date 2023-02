Buone notizie per Mourinho in vista della sfida di Europa League contro il Salisburgo. Test positivo per Abraham che, dopo il via libera dei medici, ha dato la sua disponibilità all'allenatore giallorosso per scendere in campo con la maschera protettiva (era uscito nel corso della gara con il Verona per un colpo ricevuto all’occhio). L'attaccante, dunque, giocherà dal primo minuto e accanto a lui ci sarà Pellegrini. Guarda il video e ascolta le ultime news dal nostro inviato Angelo Mangiante