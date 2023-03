Arsenal solo pari a Lisbona, ok Bayer Leverkusen

Emozioni e gol nelle prime quattro partite d'andata degli ottavi di finale. Pareggi ricchi di reti fra Union Berlino e Unon St. Gilloise terminata 3-3 e fra Sporting Lisbona e Arsenal chiusa 2-2. Roma e Bayer Leverkusen mettono invece un'ipoteca sul passaggio ai quarti grazie alle vittorie per 2-0 contro Real Sociedad e Ferencvaros. Alle 21 altri quattro sfide fra cui Juventus-Friburgo

Roma e Bayer Leverkusen vicine al passaggio del turno, Arsenal costretta al successo nella gara di ritorno dopo il 2-2 in rimonta sul campo dello Sporting Lisbona e pronostico più che mai incerto nella sfida fra le due Union, quella di Berlino e quella belga dello St. Gilloise, terminata addirittura 3-3 con i belgi per tre volte in vantaggio. Questi i verdetti dei primi quattro match giocati