Allegri: "Sprecato troppo, Chiesa? Nulla di grave"

E' sereno Massimiliano Allegri dopo il successo di misura della Juve sul Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La Juve ha riscattato la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma con una gara in cui avrebbe anche potuto segnare più gol: "Credo che stasera i ragazzi abbiano fatto una bella partita, di intensità e buona tecnica, meno male che il loro gol è stato annullato perché è stata l'unica conclusione che hanno fatto - dice - Abbiamo sbagliato troppi ultimi passaggi e dobbiamo migliorare questo". Aggiornamento sulle condizioni di Chiesa che ha avuto un problema al ginocchio: "Ha sentito un fastidio ma è da valutare ma credo che non sia nulla di grave e lo speriamo tutti. Abbiamo dei giocatori fuori, ma abbiamo Soulé, Miretti che stanno facendo bene, dispiace per la squalifica di Kean per il campionato, domenica abbiamo una partita difficile (contro la Samp) perché bisogna tornare a vincere in campionato, perché poi abbiamo l'Inter e negli scontri diretti può succedere di tutto".

"Al ritorno avremo più spazi, bisogna essere più cinici"

Tra una settimana il ritorno in un ambiente non certo semplice come quello di Friburgo: "In Germania non sarà semplice ma la cosa che mi lascia positivo è che abbiamo creato molto e loro dovranno fare una gara in cui ci concederanno spazio e noi dobbiamo sfruttarlo. Gli infortuni? Faremo con quelli che ci sono, l'importante è avere l'atteggiamento giusto e disponibilità per fare anche delle gare di sacrificio - spiega ancora - Ho giocatori giovani che maturano perché qui ci sono regole e disciplina, per competere per la vittoria ci vogliono determinate caratteristiche, oltre quelle tecniche anche quelle morali. Sono contento per Kean che è entrato e ha fatto molto bene. Kostic? E' un giocatore che mette bene la palla e sta facendo una grande annata, bisogna migliorare e bisogna diventare più cinici. Facciamo pochi gol per le occasioni che creiamo".