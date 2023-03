Di Maria: "Il futuro? Vediamo ma sono felice qui"

Il fantasista della Juve ha deciso il match con il Friburgo: "Era importante aiutare la squadra. Vincere l'Europa League? Vi proveremo". Sulle condizioni dopo una gara durissima: "Avevo un po' di fatica muscolare". Sul futuro: "Non lo so, stiamo parlando ma io sono felice qui e sento l'affetto della gente"

Da quasi oggetto misterioso nella prima parte del campionato a trascinatore della Juventus. Angel Di Maria ha definitivamente conquistato il favore dei tifosi e del club bianconero e ha firmato il successo sul Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Avevo un po' di fastidio muscolare per la fatica, stiamo giocando tanto ma penso che la cosa importante era fare una gran partita e vincere - dice - Sono contento per essere riuscito ad aiutare la squadra e farò così fino alla fine, stiamo facendo un buon lavoro".

"Il futuro? Sto bene qui, sento l'affetto della gente"

Una Juve che può arrivare fino in fondo a questa Europa League: "Vincere? Faremo del nostro meglio per riuscire a farcela, abbiamo la Coppa Italia e l'Europa League e proveremo a vincerle entrambe". Tutti premono per una permanenza di Di Maria in bianconero anche dopo il termine di questa stagione: "Prossimo anno? Non lo so, stiamo parlando, io sono felice qui, adesso sento l'affetto della gente molto più che all'inizio".