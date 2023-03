Di Maria si allena a parte, in dubbio per Friburgo

Chiesa sta smaltendo il problema al ginocchio, è in forte dubbio per la partita contro il Friburgo, ma si è comunque allenato con il gruppo. Lavoro a parte invece per Di Maria per via di un affaticamento muscolare, le sue condizioni restano da valutare, sicuramente non è al 100%: anche l’argentino è in dubbio per la trasferta in Germania. L’elenco dei convocati e la conferenza di Allegri alle 19:15 forniranno aggiornamenti sui due attaccanti. Giovedì 16 marzo Friburgo-Juventus in diretta alle 18:45 su Sky Sport Uno