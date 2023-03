Calvo sul ricorso Juve e su Pogba

Per la Juventus parla a Sky anche il Chief Football Officer Calvo, che ha commentato la notizia del Collegio di Garanzia che discuterà il ricorso della Juve sul caso plusvalenze il 19 aprile, data in cui si saprà come andrà a finire il discorso una volta per tutte. "Era importante per noi avere una data per avere una risposta definitiva e per sapere per cosa giocheremo le ultime partite di campionato. Faccio i complimenti a Milan, Inter e Napoli per la loro qualificazione, un risultato storico per il calcio italiano. Spero che sia di stimolo per il movimento italiano per cercare di migliorarsi. Pogba? E' il primo a non essere contento di questa situazione. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato: non è vero che la Juve lo vuole scaricare, per lui la Juve è una famiglia che dà tanto, ma che pretende anche tanto. Vediamo che si sta impegnando tanto. Crediamo tanto in lui, altrimenti non avremmo fatto un contratto di 4 anni. Sa che gli siamo vicini ma sa anche che non siamo felici della situazione, proprio come non lo è lui"