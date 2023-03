Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria di Friburgo e la qualificazione ai quarti di Europa League: "La cosa importante era passare il turno, ma non possiamo fare un secondo tempo così. Abbiamo sbagliato e subìto troppo, dobbiamo migliorare perché non può succedere". Chiesa è tornato al gol: "Ho chiesto scusa ai tifosi perché voglio aiutare la squadra e negli ultimi due anni non ci sono riuscito. Anche adesso non sto benissimo, ma lavoro per dare il massimo" FRIBURGO-JUVE 0-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Gioia per il passaggio del turno, ma qualcosa da ridire soprattutto per come è stato affrontato il secondo tempo. Dopo la vittoria della Juventus sul Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e la qualificazione ai quarti, Massimiliano Allegri è soddisfatto a metà: "La cosa più importante era passare il turno - ha detto l'allenatore bianconero a Sky Sport -, abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, ma quando si è in superiorità numerica bisogna fare scelte migliori. Serve gestire meglio la palla, portare gli avversari nella propria metà campo, invece, un po' per caratteristiche e un po' perché abbiamo abbassato l’attenzione, ci siamo creati qualche difficoltà. Per loro essere in dieci non cambiava niente, alzavano la palla, a noi invece bastava tenere il pallone per non subire queste situazioni e creare azioni da gol. Non lo abbiamo fatto".

"Bene i gol di Vlahovic e Chiesa, ma non possiamo fare un secondo tempo così" EUROPA LEAGUE Gli highlights di Friburgo-Juventus 0-2 Allegri ha poi parlato del ritorno al gol di Vlahovic e Chiesa: "Sono contento per loro sotto l'aspetto psicologico, però io devo guardare la prestazione della squadra e bisogna migliorare assolutamente perché non possiamo fare questi errori nel secondo tempo, così non va bene. Avere questi due giocatori in condizione a livello mentale è un bel segnale, ma io guardo il nostro secondo tempo. Penso che bisogna solo migliorare perché abbiamo subìto troppo e rischiato troppe volte, questo non deve succedere".

Chiesa: "Ecco perché ho chiesto scusa ai tifosi" vedi anche Le pagelle di Friburgo-Juventus 0-2 È tornato in campo dopo l'ultimo stop per un problema al ginocchio e ha ritrovato il gol: una bella serata per Federico Chiesa, che ha spiegato l'azione che ha portato al 2-0 e la sua esultanza. "Il guizzo in occasione dell'azione del gol è venuto da un primo tentativo fallito - ha detto a Sky Sport -, in una occasione precedente avevo calciato forte e a quel punto ho pensato di piazzarla rasoterra. Se ho chiesto scusa ai tifosi esultando? Sì, perché io ci voglio essere, voglio dare una mano a questa squadra e a questa società e purtroppo negli ultimi due anni non ci sono riuscito. Anche adesso non sono al massimo purtroppo, a gennaio ero partito bene e ora ho avuto ancora dei problemi, vorrei dare il massimo ma per il momento è così, sto lavorando duro e le mie scuse erano sentite perché voglio giocare e regalare delle gioie ai miei tifosi. Il mio primo pensiero è essere a disposizione e purtroppo in queste ultime partite ho avuto questo problema al ginocchio e tuttora questo fastidio c’è, però sto provando a lavorare di più per esserci con continuità, poi toccherà al mister decidere se schierarmi o no". E sugli infortuni che lo hanno tormentato negli ultimi anni Chiesa è stato chiaro: "Anche mio padre ha avuto due infortuni gravi così. Quando mi sono fatto male è stato un percorso fatto di grandi ostacoli per tornare e comunque c’è un percorso da fare anche dopo, quindi devo stare tranquillo ed esserci".

"Vlahovic fortissimo, insieme vogliamo dare il massimo per la Juve" Chiusura sul compagno e amico Vlahovic, che come lui ha ritrovato la gioia del gol: "Dusan è un grandissimo giocatore - ha aggiunto Chiesa -, ha tutto per diventare veramente un fuoriclasse. Ora sta passando un periodo non felicissimo sottoporta, ma stasera aveva già fatto gol prima di segnare il rigore. Quando ha sbagliato contro la Sampdoria gli avevo detto che aveva calciato benissimo, oggi che invece ha calciato male ha fatto gol. Noi parliamo sempre e vogliamo dare il massimo per questa squadra e per i nostri compagni".