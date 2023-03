Mou: "Lazio? Non giocherà una terza competizione"

"Ora la Lazio non avrà una terza competizione da giocare"

Una Roma che con Mourinho e grazie al successo in Conference dello scorso anno ha anche acquisito un certo tipo di mentalità europea: "Io aiuto i ragazzi, ma sono loro come gruppo che hanno raggiunto questo traguardo - spiega ancora - Avevamo delle difficoltà con Matic che non poteva giocare, ma va dato grosso credito ai ragazzi, torniamo a Roma stanchi ma felici e orgogliosi". Anche Belotti e Pellegrini reduci da due infortuni hanno voluto partecippare a questa partita: "C'è stato sacrificio e coraggio come Belotti e Pellegrini, in questo senso i ragazzi sono spettacolari. Non siamo la squadra più forte al mondo ma siamo un gruppo che sa stare insieme". Nel commentare il sorteggio, Mourinho lancia una stilettata alla Juve (qualificata) e alla Lazio (eliminata dalla Conference): "Il sorteggio non mi interessa, ci sono squadre lì che secondo me non dovrebbero esserci, perché chi è eliminato in una competizione deve andare a casa. Se vince l'Europa League una squadra che è stata eliminata dalla Champions non ha significato per me perché noi siamo qui dall'inizio. La Lazio? non avrà una terza competizione da giocare..."