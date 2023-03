Juve-Sporting, date e orari del quarto di finale

La squadra di Allegri disputerà la sfida di andata all'Allianz Stadium giovedì 13 aprile, mentre sette giorni dopo sarà in scena all'Alvalade di Lisbona. La sfida di ritorno aprirà un mini tour de force per i bianconeri che, nei giorni successivi, affronteranno Napoli in campionato e Inter in Coppa Italia

Andata in casa, ritorno in trasferta. Per la Juventus, in Europa League, si ripete lo stesso schema degli ottavi anche nei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri disputeranno l'andata giovedì 13 aprile, ore 21, all'Allianz Stadium. Il ritorno, invece, è in programma sette giorni dopo a Lisbona. La sfida dell'Alvalade segnerà un mini tour de force per i bianconeri che pochi giorni dopo saranno impegnati in campionato contro il Napoli, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.