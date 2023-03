In vista dell'andata dei quarti di Europa League contro i portoghesi, in programma giovedì 13 aprile alle 21, il club bianconero ha annunciato la vendita libera dei biglietti all'Allianz Stadium a partire dal 27 marzo. Discorso diverso per abbonati, membri e possessori della Juventus Card: ecco tutte le informazioni

Si avvicina il nuovo impegno della Juventus in Europa League, qualificata ai quarti di finale. La squadra di Allegri affronterà lo Sporting Lisbona, doppia sfida in programma giovedì 13 aprile alle 21 all'Allianz Stadium prima del ritorno giovedì 20 aprile in Portogallo. E proprio in vista del match d'andata a Torino, il club bianconero ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti.