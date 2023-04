Il serbo, assente all’allenamento alla Continassa, è in dubbio per la sfida contro lo Sporting: condizioni da valutare dopo il problema alla caviglia destra di sabato con la Lazio. A riposo anche De Sciglio mentre Allegri è tornato a dirigere la squadra. Per Di Maria mezz’ora sul campo e poi palestra. Personalizzato per Alex Sandro, Rabiot e Cuadrado. Trecento tifosi ad assistere in tribuna. Grigliata di squadra a fine allenamento

Juve, è tornato Allegri. Out De Sciglio

Nell’allenamento alla Continassa, oltre al centravanti serbo, out anche De Sciglio per un affaticamento muscolare. Smaltita l’influenza per Allegri che è tornato a dirigere la squadra. Seduta di allenamento intensa per tutti i calciatori che non hanno giocato o lo hanno fatto in parte contro la Lazio. Per tutti gli altri, allenamento più leggero o differenziato. Di Maria dopo un fitto colloquio con Allegri è rientrato negli spogliatoi. L’argentino ha dunque svolto la prima mezz'ora di allenamento sul campo, per il resto ha proseguito in palestra. Così come Alex Sandro, Rabiot e Cuadrado che hanno svolto un allenamento personalizzato. Infine una doppia curiosità: in tribuna a seguire l’allenamento sono stati invitati 300 tifosi. E a fine seduta in programma una grigliata di squadra alla Continassa.