Allegri: "Vlahovic a disposizione, c'è Pogba"

L'allenatore bianconero tornerà in panchina dopo aver saltato per influenza la trasferta di Roma con la Lazio: "Vlahovic e Alex Sandro ci saranno, De Sciglio no, speriamo di averlo contro il Sassuolo. Pogba? Sarà a disposizione domani e partirà dalla panchina". Sulla presunta lite con Paredes: "Un confronto di idee, c'è massima fiducia verso tutti. Tridente? Pensavo di giocare a 4 davanti".

Tornano le coppe, torna anche Max Allegri. Dopo l'ultima trasferta a Roma con la Lazio saltata per influenza, e con Landucci titolare della panchina, l'allenatore bianconero tornerà ad occupare regolarmente il proprio posto nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting, match live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Allegri a Sky Sport: "Vlahovic a disposizione, c'è anche Pogba" Come sta Vlahovic? E gli altri in dubbio? Vlahovic e Alex Sandro sono a disposizione, De Sciglio no, speriamo di averlo contro il Sassuolo. Pogba? Sta in piedi (ride, ndr). Siamo contenti, speriamo che migliori. Sarà a disposizione domani e partirà dalla panchina". Contro la Lazio una partita a due facce, meglio la Juve col 433? "Non è una questione di sistemi, le partite durano 90 minuti e la Lazio nel primo tempo ha fatto una bella gara. L'1-1 era il risultato giusto per le occasioni. Nel secondo tempo sono calati i ritmi, abbiamo trovato più spazi ma non siamo riusciti a far risultato. Non bisogna mai perdere l'equilibrio. Le partite vanno vinte con equilibrio e tecnica". E su domani: "E' un quarto di finale importante"

Il tridente in avvio è da escludere? "Vedremo, mi è venuto anche in mente di giocare con quattro davanti…" Si è parlato di una lite con Paredes, conferma o smentisce? "Non c'è stato nulla, un confronto di idee. Leandro è un giocatore che sta giocando poco nell'ultimo periodo, aveva giocato molto all'inizio. È normale che chi non gioca cada in frustrazione. Ma c'è massima fiducia da parte mia verso tutti. Quando faccio le scelte le faccio in base a quello che vedo e a quello che penso sia utile per la squadra. Tutti devono sentirsi parte del gruppo, abbiamo un finale di stagione importante da fare".

Danilo a Sky Sport: "Pronto per lo Sporting" Una partita che arriva dopo una delusione in campionato. Può essere una spinta? "In una stagione in cui si gioca tanto la capacità di cambiare atteggiamento il più velocemente possibile è sempre una cosa positiva. A noi è successo un po’ di volte in questa stagione, quando abbiamo perso o pareggiato qualche partita e abbiamo già parlato tra di noi. Il pensiero è allo Sporting, dobbiamo essere concentrati su questo". Cosa non ha funzionato con la Lazio? "La Lazio è una squadra che pressa e non fa giocare bene, questo è successo. Purtroppo abbiamo subito 2 gol. Negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto occasioni. Se fossimo stati più cattivi nelle scelte e nel calciare in porta potevamo vincere la partita, come già successo nelle due partite precedenti contro di loro". In campo dopo il riposo. Tu dove ti senti meglio? "Dove mi sento meglio? Dentro al campo. Fisicamente è sempre importante avere momenti per riposare un po’ il corpo perché ci vuole tanto per giocare sempre 90 minuti. Mentalmente ero dentro la partita coi compagni. Adesso sono pronto e preparato per domani e tutte le partite in cui avranno bisogno di me".

Allegri in conferenza: "Saremmo pazzi a sottovalutare lo Sporting" L'allenatore bianconero ha poi toccato altri temi in conferenza stampa, a partire dall'avversario: "Lo Sporting è una squadra che sta facendo bene, e che ha un bravo allenatore, che ha riportato il titolo allo Sporting dopo 19 anni. Saremmo pazzi a prenderli sottogamba". Il caos post Inter e la penalizzazione

"Nervosismo dopo finale di coppa con l'Inter? No, siamo molto sereni - dice Allegri -. Poi succedono delle cose in campo per cui anche noi abbiamo il sangue nelle vene. Sarebbe un problema se ci circolasse l'acqua. Questo non giustifica che alcune reazioni siano belle da vedere, il primo ad essere dispiaciuto di quanto successo è Cuadrado". Momento di grande pressione? "Alla Juve le pressioni ci sono sempre. Bisogna fare un passo alla volta. Noi pensiamo al campo e la società penserà a quanto accade fuori. La sconfitta di sabato non ha cambiato i risultati precedenti, la squadra ha fatto 59 punti e si è dimostrata sul campo la seconda forza del campionato". Vlahovic, Rabiot e le italiane in Champions Su Vlahovic: "Ci sono state critiche per Cristiano Ronaldo all'inizio. Dusan sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol. Non scordiamoci che ha 22 anni e che Rabiot qualcuno non voleva più vederlo. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno. Dusan ha delle caratteristiche ben precise, è bravo ed è giovane. È un momento in cui non segna, ma io sono contento". Infine, sulle italiane in Champions: "Sono contento per quello che fatto l'Inter ieri. Stasera vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano. Non sono sorpreso. Se noi siamo in Europa League è perché ci mettiamo questo, faremo di tutto per tornare in Champions".