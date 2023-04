"Sono vigilie particolari, per noi dirigenti, i calciatori sono concentrati sul campo e non parlano di questo. Il peso è sulle nostre spalle. Sensazioni non ne abbiamo ,aspettiamo il 19 aprile, data che aspettiamo da mesi e da lì capiremo i nostri obiettivi". Sono le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, nella serata in cui i bianconeri affrontano lo Sporting per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Calvo ha poi chiarito il futuro di Dusan Vlahovic: "Nessun dubbio che sia a l centro del progetto per il futuro, molte qualità le ha fatte vedere e altre le ha dentro. Lo vediamo tutti i giorni, vediamo quanto si impegna e vuole migliorare e ci lascia sereni al di là del momento. Siamo ottimisti per il resto della stagione".