L'allenatore a Sky nel post gara: "Sugli infortuni di Dybala e Abraham non so nulla. Pellegrini out per scelta tecnica, ma non c'entra niente col rigore. Troppi errori davanti? Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo. Ho visto sforzo, dignità e sacrificio. Sono ottimista per il ritorno ma anche preoccupato per domenica". Mancini e Zalewski: "Possiamo ribaltarla" FEYENOORD-ROMA 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Roma ko nel primo round. Vince il Feyenoord, una partita sfortunata: due ko pesanti, Dybala e Abraham. E poi il cambio di Pellegrini (che aveva sbagliato un rigore poco prima) all'intervallo, Mourinho chiarisce: "Non so ancora nulla. In campo basta una sensazione, se chiedono di uscire non c'è tempo di fare grandi domande. E non c'è stato neanche dopo la partita, né coi giocatori né con lo staff medico -ha detto a Sky Sport -. Ma è semplice: per Abraham si tratta di un problema alla spalla, per Dybala muscolare. Pellegrini? Scelta mia, tecnica, ma non c'entra nulla col rigore. Quando un mio giocatore sbaglia un rigore è come se sbagliasse tutta la squadra".

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Europa League Le pagelle di Feyenoord-Roma 1-0 Finisce 1-0 per gli olandesi l'andata dei quarti di Europa League tra Feyenoord e Roma. Nella Roma i migliori sono Smalling e Ibanez, i peggiori Pellegrini (che ha sbagliato un rigore) e Abraham. Tutti i voti del telecronista della partita per Sky Sport: le pagelle di Riccardo Gentile FEYENOORD-ROMA, CRONACA E HIGHLIGHTS RUI PATRICIO voto 6 MANCINI voto 5,5 SMALLING voto 6,5 (MVP)

"Troppi errori? Non abbiamo Haaland" Tante occasioni da gol. 17 tiri, un valore di 1.89 di Expected Goals: "Errori? Non abbiamo Haaland, siamo quello che siamo - ha detto Mou -. Diamo sempre il massimo. Ho visto sforzo, dignità e sacrificio. Poteva essere un risultato completamente diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura e non abbiamo tanti giocatori per fare rotazioni, potremmo anche perdere Abraham e Dybala per queste due partite. Siamo quelli che siamo, più l'Olimpico, che c'è sempre". Ma in questa Roma c'è un problema centravanti? "La squadra non segna i gol che dovrebbe. Anche sabato a Torino abbiamo avuto le chance per il 2-0 senza riuscirci. Siamo una squadra che non segna tanto, abbiamo questa difficoltà" - ammette il portoghese.

Sul ritorno: "Ottimista, ma anche proccupato per domenica" Sulla partita: "C'è stato un bel pressing alto, abbiamo tenuto palla, abbiamo creato. Ottimista per il ritorno? Lo sono, ma sono anche preoccupato per domenica. Se perdi giocatori, le opzioni scendono. Sappiamo che non è un risultato meritato, ma non fa parte del mio vocabolario. Abbiamo perso 1-0, fine. Ora testa all'Udinese".

Mancini: "Per calciare i rigori serve personalità" Nel post gara le parole anche di Mancini: "Per calciare i rigori serve la personalità. Pellegrini se l'è presa, ne ha segnati tanti. Si segnano e si sbagliano. La partita è stata combattuta, a parte l'inizio abbiamo tenuto bene il campo. Siamo sereni e uniti per ribaltare la situazione".