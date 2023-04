Come promesso sui social, i tifosi del Feyenoord si sono esibiti in una inusuale coreografia: una marea di gonfiabili di ogni forma sono stati sventolati sulle tribune durante la partita. Come scrivono i media olandesi, si tratterebbe di una protesta pacifica dopo le numerose multe in seguito all'uso di fumogeni. Nulla a che vedere col "caso" del 2015 quando una banana (gonfiabile) venne lanciata in campo contro la Roma nella direzione di Gervinho. Il Feyenoord, al tempo, aveva sempre respinto le accuse di razzismo