Dove vedere Juventus-Sporting in tv

Questa sera giovedì 13 aprile alle 21.00 la gara d’andata dei quarti di finale. La Juventus gioca in casa contro lo Sporting Lisbona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e anche su Sky Sport 4K e in chiaro su TV8. Studi pre e post partita anche in 4K HDR, condotti da Leo Di Bello, con Alessandro del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi

I numeri di Juventus e Sporting Lisbona

Solo un precedente fra le due squadre, nella fase a gironi della Champions League 2017/18. I bianconeri vinsero 2-1 in casa, per poi pareggiare 1-1 in Portogallo. Lo Sporting finora non ha vinto nelle 15 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee. La Juventus arriva alla sfida dopo aver vinto le ultime tre partite in Europa a porta inviolata. L'ultima volta in cui i bianconeri ottennero quattro vittorie consecutive a porta inviolata in Europa era la stagione 2016/17 di Champions League e arrivarono in Finale.