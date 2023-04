Federico Gatti, autore del gol della vittoria contro lo Sporting, si gode la sua serata da protagonista: "Una emozione difficile da spiegare, la dedica va a mio nonno che è mancato a dicembre e alla mia ragazza che mi è sempre stata accanto". Poi la foto su Instagram: "A te che non ci sei più, ma ci sei sempre stato e in fondo so che ci sei ancora". Il difensore era molto legato al nonno (granata): aveva raccontato che lui aveva pianto quando Federico firmò per la Juve dopo essere stato a un passo dal Toro