"Perin ha sempre fatto bene, oggi è stato bravo perché entrare così a freddo non è assolutamente facile, ma è sempre stato molto concentrato. Anche quando ha giocato da titolare l’ha fatto con sicurezza e personalità, quindi non è corretto dire che sia un ‘premio’ per quello che sta facendo". Alessandro Del Piero, dagli studi Sky, commenta così la gara di Mattia Perin, entrato a partita in corso per sostituire Szczesny dopo il dolore al petto e risultato decisivo nel finale per salvare il risultato.



Poi, vedendo in collegamento i due compagni e amici, spiega quale sia il fattore che sta facendo la differenza nella Juventus in un periodo così complicato fuori dal campo: "Una coppia di portieri così? Hanno dimostrato che anche cambiando i fattori, il risultato non cambia. Sono stati entrambi decisivi. Ma oltre alla bravura che dimostrano in campo, quello che mi piace sottolineare è questa immagine di loro così uniti. Non possiamo negare che la Juventus stia attraversando un momento molto particolare, colpevole o non colpevole, i giocatori sono quelli che ne risentono di più perché poi sono quelli che sono chiamati a performare in campo. Io lo so essendoci passato nel 2006. Per cui vederli insieme e con questo sorriso, questa unione, capisco che sono questi elementi che fanno la differenza in questa squadra".