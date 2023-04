Paulo Dybala si è allenato insieme al resto del gruppo a Trigoria, in vista della sfida decisiva di giovedì contro il Feyenoord in Europa League. Ci sono possibilità che l'argentino possa partire dal primo minuto. Ieri l'attaccante aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l'affaticamento all'adduttore destro rimediato nella partita d'andata contro gli olandesi. Nel video le ultime news dell'inviato a Trigoria Paolo Assogna