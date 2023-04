In attesa dell'udienza, la Juventus in campo alla Continassa per preparare il ritorno dei quarti di finale di domani a Lisbona contro lo Sporting (all'andata 1-0 firmato Gatti). Nel video le ultime da Francesco Cosatti: in campo Alex Sandro e De Sciglio, sulla via del recupero. Ancora fermo Kean, mentre Rabiot si sta allenando a parte, anche se non dovrebbe avere alcun problema specifico

RICORSO JUVE SUL -15, L'UDIENZA AL CONI IN DIRETTA