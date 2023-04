Juventus e Roma, le date delle semifinali

Percorsi diversi in semifinale e una possibile finale tutta italiana a Budapest. Juventus e Roma hanno ancora un ostacolo per parte da superare. I bianconeri affronteranno il Siviglia, i giallorossi il Bayer Leverkusen. entrambe disputeranno l'andata in casa: si parte l'11 maggio, il ritorno una settimana dopo, il 18 maggio. Stesso calendario anche per la Fiorentina in Conference che se la vedrà con il Basilea. Primo match al Franchi CLICCA E GUARDA TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE Condividi

Due squadre su quattro nelle semifinali di Europa League. L'Italia ha un'importante presenza anche in questa competizione. Due semifinali su percorsi diversi con la possibilità, eventuale, di uno scontro 'italiano' nella finalissima di Budapest. Intanto, per entrambe c'è un ultimo ostacolo da superare. La Juve affronterà il Siviglia che ha eliminato il Manchester United, mentre la Roma se la vedrà con il Bayer Leverkusen che ha avuto la meglio sull'Union St. Gilloise.

Quando si giocano le due semifinali Il calendario stabilito dall'Uefa per l'Europa League prevede, come di consueto, che le due gare vengano disputate di giovedì con l'andata in programma l'11 maggio e il ritorno una settimana dopo, ovvero il 18 maggio. Sia la Juventus che la Roma giocheranno l'andata in casa alle 21.

Come cambia il calendario delle due squadre Con la doppia sfida delle semifinali di Europa League si intensifica soprattutto il calendario della Juventus che è impegnata anche in un'altra semifinale, quella di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter in programma il 26 aprile. La prima sfida tra Juve e Siviglia si inserirà tra la 34^ giornata (a Bergamo contro l'Atalanta) e la 35^ (in casa contro la Cremonese). Il ritorno, tra Cremonese e Empoli in trasferta (36^). Il match Roma-Bayer Leverkusen andrà in scena tra Roma-Inter e Bologna-Roma (34^ e 35^), il ritorno tra il Bologna e la gara dell'Olimpico contro la SAlernitana (36^).