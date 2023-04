classifica

Come cambia il ranking Uefa delle squadre per club (quello generale, basato sui risultati degli ultimi 5 anni in Europa) dopo i quarti di ritorno delle coppe europee? La Juve conferma la posizione in top 10 dove entra anche la Roma, che scalza l'Inter appena fuori dai primi dieci posti. Balzo di nove posizioni per la Fiorentina: vediamo la posizione delle italiane e delle prime 20 in assoluto CINQUE ITALIANE NELLE SEMIFINALI EUROPEE, È RECORD!